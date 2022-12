Bianco: “Sta salendo il livello delle avversarie, questo ci fa bene. Stiamo rispondendo ottimamente

Al termine di Bastia-Fiorentina 1-2, ha parlato il centrocampista della Fiorentina Alessandro Bianco: “Sta salendo il livello delle squadre avversarie, fa bene anche a noi. Stiamo rispondendo abbastanza bene, a livello atletico e tecnico. Non sono vittorie che fanno risultato come in campionato, ma fanno sempre bene”.

Sul Bastia: “Ho sentito qualche storia anche dai miei compagni, ho imparato a capire che Bastia è una piazza piuttosto calda, di amichevole c’è stato abbastanza poco“.

Sulle sue preferenze in campo: “Sinceramente, è indifferente. Però da secondo mediano ho maggiore licenza di muovermi più liberamente, preferisco lì. Quanto manca alla condizione perfetta? Ancora non ci siamo, ma siamo in dirittura d’arrivo. Le amichevoli sono un allenamento più importante”.