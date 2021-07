Ai canali della Fiorentina ha parlato il centrocampista viola Alessandro Bianco. Queste le sue parole al termine di Fiorentina-Virtus Vecomp Verona: “Queste amichevoli son fatte per mettere minuti nelle gambe. Dopo un mesetto i movimento vengono più facili e credo che stiamo facendo un buon lavoro. Spero di far parte della rosa di mister Italiano per la prossima stagione, per il momento non dico altro. Già essere nella rosa sarebbe un grande obiettivo per me”.