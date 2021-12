Bianco: “Vogliamo vincere la Supercoppa per dare una gioia ai tifosi e a Commisso. Mi ispiro a Torreira e sogno di esordire in prima squadra”

Il giocatore della Fiorentina Primavera Alessandro Bianco ha parlato a Radio Bruno Toscana alla vigilia della Supercoppa contro l’Empoli: “La squadra sta molto bene e sono molto fiducioso per questa finale. Ne ho giocate tante ma questa è quella che sento di più. Questa partita ci può svoltare la stagione e se ascolteremo il mister potremmo portare la coppa a Firenze. Non abbiamo problemi dal punto di vista offensivo, ci sono stati periodi in cui avevamo difficoltà a fare gol ma siamo stati bravi a superarli senza perdere le partite. La squadra sta maturando e si vede. Empoli? La partita persa in campionato ci ha fatto capire che è una squadra forte e che non potremo permetterci di sbagliare l’approccio. Inoltre vogliamo regalare una gioia alla nostra società per ripagarla del sostegno che ci da tutti i giorni. In particolare vogliamo rendere felice il nostro presidente Commisso che è dovuto tornare in America per problemi di salute”.

E poi ha aggiunto: “I numeri parlano chiaro, io mi sento un leader di questa squadra e devo aiutare i più giovani. A me piace stare nel vivo del gioco e quindi in qualunque posizione in mezzo al campo mi trovo bene. Torreira? E’ un punto di riferimento, tutti conoscevano le sue qualità. Mi auguro continui così. Vivendola da dentro non mi stupisce vedere la Fiorentina in quelle posizioni di classifica. Italiano ha tanti giocatori forti, personalmente mi piace tantissimo Bonaventura. L’esperienza a Moena è stata molto bella, il mister mi ha dato questa opportunità e sono contento di averla sfruttata. Obiettivi? Dopo la finale dobbiamo pensare al campionato e puntare ai playoff. Personalmente, spero di esordire in prima squadra il prima possibile. Futuro? Ho ricevuto delle offerte ma ho deciso di rimanere qui a Firenze per continuare a vincere”.