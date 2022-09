Biasin: “A Firenze c’è chi punta il dito contro Biraghi, ma non è lui il problema. A questa Fiorentina serve solo tempo”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Bruno Toscana del momento della Fiorentina: “Italiano è al secondo anno sulla panchina viola, e devo dire che mi aspettavo una crescita sul piano del gioco. Sicuramente in questo momento c’è qualche problema, ma non ne farei un dramma. Bisogna ricordare che la Fiorentina ha perso due giocatori chiave come Vlahovic e Torreira, per cui è normale che debba ritrovare degli equilibri”.

E poi ha aggiunto: “La squadra è buona e Italiano sa fare calcio, ci vuole semplicemente un po’ di pazienza. Anche perché la Fiorentina non è ultima a zero punti. Cabral? Sta facendo fatica e non è certo colpa dell’allenatore. Deve essere lui bravo a ritrovare la stessa attitudine al gol che aveva in Svizzera, anche perché la Serie A non è un campionato così difficile oggi. Biraghi? Ogni tifoseria ha il suo giocatore da mettere nel mirino. Probabilmente a Firenze in questo momento si punta il dito su un giocatore che invece ha tante qualità, anche se ovviamente non è l’esterno perfetto. Però ha un mancino raro da trovare in Serie A, non è certo lui il problema della Fiorentina“.