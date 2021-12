Biasin: “A volte dagli imprevisti nascono cose belle. Italiano è una cosa bella”

Nel corso dell’editoriale scritto per TMW, il giornalista sportivo Fabrizio Biasin si è brevemente soffermato anche sulla Fiorentina. Questo il suo pensiero: “A volte dagli imprevisti nascono cose belle: Italiano è una cosa bella”.

Altri i temi toccati da Biasin, tra cui quello relativo all’arresto del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero: “È strano e inquietante che un presidente di serie A venga arrestato. E’ ancora più strano e inquietante che un sistema così importante come quello del ‘calcio italiano’, in tanti anni, non si sia mai posto lo straccio di un problema”.