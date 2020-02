Biasin: “Il gol di Ibrahimovic era da annullare, il fallo di Romagnoli da rivedere. Rebic non fa il fenomeno e…”

Il giornalista e tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin ha scritto su TuttoMercatoWeb, a seguito delle polemiche post Fiorentina-Milan: “Un tifoso dei rossoneri può essere legittimamente arrabbiato. E non è colpa della Fiorentina, ma degli arbitri sì. Il gol di Ibrahimovic in punta di regolamento era da annullare, ma solo per colpa di un regolamento illogico. Mentre il fallo di Romagnoli era come minimo da “rivedere”. Il resto lo ha detto un Pioli perfetto: “chi doveva decidere ha sbagliato, ma anche il suo gruppo deve imparare a portare a casa una partita che in 11 contro 10 è praticamente vinta”.

E sull’ex viola Rebic ha aggiunto: “Non si è lagnato quando era sparito dai radar, non fa il fenomeno adesso che gli riesce tutto. Nel calcio, converrete, è cosa rara”.