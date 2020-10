Biasin: “La Fiorentina si è dimenticata di prendere un attaccante. Male. Ma Callejon è un grande acquisto… per come parla”

Nel suo editoriale per Tmw, Fabrizio Biasin ha fatto un po’ le valutazioni del mercato appena concluso, citando così la Fiorentina: “La Fiorentina si è “dimenticata” di prendere un attaccante. Male. Bene invece l’affare-Chiesa: se proprio devi cedere il tuo giocatore migliore, allora devi rimpiazzarlo come si deve. Callejon è un grande acquisto, anche solo per come parla (“Chiesa è forte, ma io sono Callejon”)”.

