Biasin: “Mercoledì la Fiorentina può giocarsela, non ha accusato l’addio di Vlahovic. La Juventus sembra non avere identità”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Sportiva: “La gara di mercoledì sarà tutt’altro che scontata, la Fiorentina può fare la sua partita. In realtà, dopo la vittoria della Juventus all’andata, sembrava tutto già deciso, invece le cose sono andate diversamente. Nell’ultimo match in campionato, ho visto i bianconeri in netta difficoltà nel gioco, contro il Bologna hanno fatto una pessima prestazione. La Viola, invece, è ad ottimi livelli; in generale, non sembra aver accusato l’addio di Vlahovic. Cabral? Si vede che ha qualità. Forse mi sarei aspettato meno tempo per farlo ambientare, ma rimane un ottimo investimento”.

Sulla Juventus: “Ho l’impressione che sia una squadra senza una vera e propria identità, sta vivendo una stagione difficile. Tempo fa all’Allianz Stadium era pressoché impossibile fare punti per tutte, mentre ora è tutta un’altra storia”.