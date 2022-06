Biasin: “Milenkovic all’Inter può essere un’alternativa. Pinamonti sarebbe perfetto per Firenze”

Questo pomeriggio il giornalista sportivo e grande tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin è internato a Radio Bruno per analizzare alcuni dei principali nomi al centro del mercato della Fiorentina. Da Milenkovic e Pinamonti, a Sensi e Lazaro. Queste le sue parole:

“Se Milenkovic dovesse arrivare in più sarei molto contento, se lo vogliamo come alternativa ad uno dei super titolari dell’Inter allora il discorso è un po’ diverso. Resta il fatto che è un giocatore molto forte, ma forse per arrivare ai livelli di Skriniar o di Devrij forse ha bisogno ancora di tempo. Sicuramente i nerazzurri stanno ragionando di lui perchè il PSG ha fatto la sua prima offerta da 50 milioni + Draxler per lo slovacco. Offerta già rispedita al mittente dal club. Sicuramente i francesi torneranno alla carica e a certe cifre è difficile dire di no.

Poi il giornalista ha proseguito: “Pinamonti? Io sono un suo grandissimo fa, per me è un grande attaccante. Non dico che possa diventare un top ma credo che sia molto sottovalutato nonostante quello che ha dimostrato in campo. So anche che l’Inter non lo reputa un giocatore da tenere in rosa e sarebbe pronta a sacrificarlo per avere soldi per altre operazioni, e Firenze potrebbe essere la piazza perfetta per lui. Ha una valutazione di 20 milioni e credo che possa essere inserito sia nell’operazione per il serbo che in quella con il Torino per Bremer.

E ancora: “Sensi? Ha grandissime potenzialità, vorrei ricordare che se non avesse avuto problemi fisici sarebbe stato campione d’Europa perche Mancini lo aveva convocato. Purtroppo ha un problema mentale, che gli fa subire troppo i suoi infortuni: a volte piccoli problemi nella sua testa diventano enormi. Se riesce a superare questo problema è un giocatore eccellente. Lazaro? E’ un giocatore che l’inter vuole piazzare per liberarsi del suo ingaggio. A Milano non si è mai visto ma questo non significa che non abbia del valore. All’Inter non l’ha fatto vedere ma bisogna capire se c’è un club disposta a prendersi il suo ingaggio”.