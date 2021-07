Biasin: “Ok Gonzalez, ma adesso servono le idee. Fiorentina da Europa se…”

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, è intervenuto a Radio Sportiva soffermandosi anche sulle mosse fatte fino ad ora dalla Fiorentina e dai possibili sviluppi futuri.

Queste le sue parole: “Nico Gonzalez non è il primo investimento importante di Commisso da quando è a Firenze. Adesso, però, servono anche le idee. La Fiorentina 2020-21 era formata da ottimi giocatori, ma che si amalgamavano male tra di loro. Se Italiano dovesse riuscire a creare un’identità di squadra, la Viola potrà inserirsi nella lotta per un posto in Europa”.