Biasin: “Qui a Milano ci ricordiamo ancora il primo tempo dell’andata: la Fiorentina non fece vedere palla all’Inter”

Il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita di sabato: “Il primo tempo dell’andata qui a Milano ce lo ricordiamo ancora, la Fiorentina non fece vedere palla all’Inter. Poi nel secondo tempo le cose cambiarono, ma probabilmente lo stesso Italiano doveva ancora trovare la quadra. L’Inter rispetto all’anno scorso non ha più il cecchino Lukaku che segnava a ogni pallone toccato, ma ha comunque due attaccanti come Lautaro e Dzeko che stanno facendo bene”.