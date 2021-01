Biasin: “Rigore netto da una parte, simulazione dell’altra. Senza il Var sarebbe stato l’opposto”

Il giornalista di Libero e tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin, ha commentato l’utilizzo del Var durante la sfida tra la Fiorentina e i nerazzurri. Massa è stato al monitor in due circostanze, prima per assegnare il calcio di rigore agli uomini di Conte e poi per toglierlo a quella di Prandelli.

Queste le sue parole: “Rigore netto da una parte, simulazione dall’altra. Senza il Var sarebbe stato l’opposto. Benedetto sia, il Var“.