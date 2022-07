Biasin: “Se Milenkovic resti a Firenze non lo so, ma sicuramente sbaglia chi lo ritiene un “mezzo giocatore””

Il giornalista nonché tifoso dell’Inter Fabrizio Biasin si è espresso sul difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. Secondo l’opinionista di Libero, il centrale serbo sarebbe un gran colpo per i nerazzurri, tanto da averne già parlato tempo fa utilizzando parole al miele per l’attuale giocatore di Vincenzo Italiano. Ecco la posizione di Biasin che critica quelli che giudicano Milenkovic un “mezzo giocatore”:

“Non ho la minima idea di dove finirà Milenkovic e quanto possa costare (magari resta a Firenze), ma il pensiero comune del “mezzo giocatore” tenderei ad escluderlo: per quanto mi riguarda Milenkovic è buono come il pane”.

