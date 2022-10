Biasin: “Sorpreso dalla Fiorentina, non pensavo che la partenza di Torreira avrebbe inciso in questo modo. Vi dico cosa manca al gioco di Italiano”

Il giornalista e noto tifoso dell’Inter, Fabrizio Biasin, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della prossima sfida di campionato tra la sua squadra e la Fiorentina:

“Inzaghi è stato sull’orlo del precipizio ma ne è uscito con decisioni forti caratterialmente, anche il club l’ha sostenuto e i giocatori hanno smesso di fare il muso. Il distacco dalla testa però è ancora importante. Sabato non credo che Lukaku verrà a Firenze per giocare, al massimo un quarto d’ora alla fine: dubito fortemente che lo vedremo in campo. La sua assenza è stata in questo periodo sopperita da Dzeko, che sembra tornato quello di quattro anni fa”.

Poi sulla formazione viola: “La Fiorentina mi sta sorprendendo perché pensavo che al secondo anno di Italiano non potesse che migliorare, come Sarri ha fatto con la Lazio. Ho sottovalutato la perdita di Torreira, che si sente ancor di più che di quella di Vlahovic. Tuttavia, non mi pare uno spogliatoio in ribellione contro l’allenatore, perché col Lecce ci hanno provato in tutti i modi a vincere. Italiano è molto bravo a dare gioco ma quest’anno gli manca qualità, manca un cucitore del gioco”.