Biasin: “Su Vlahovic tanti discorsi, ma difficile trovare un attaccante che sappia fare reparto come lui. Tra l’altro in una squadra che…”

Il giornalista Fabrizio Biasin attraverso un editoriale su TMW ha parlato anche di Dusan Vlahovic: “Ha fatto un’altra doppietta. Qualcuno dice “è meglio di Haaland”. Altri “non diciamo cazzate, si perderà tipo Piatek”. Altri ancora “vale già 50 milioni”. Non è possibile stabilire né l’una né l’altra cosa, di sicuro sappiamo che a soli 21 anni compiuti trovare un attaccante in grado di “fare reparto” da solo è cosa rara, soprattutto in una squadra con diversi difetti come l’attuale Fiorentina. Eviteremo comunque di sbilanciarci: è fortissimo”.