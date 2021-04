Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, ha parlato anche dell’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, nel corso dell’intervento a Radio Sportiva.

Queste le sue parole: “Mi sono appassionato tantissimo a Vlahovic. Non voglio assolutamente fare un paragone con Batistuta, ma credo che sia destinato a fare una super carriera. Lo ammiro sì per le sue qualità tecniche, ma anche per come si pone davanti ai microfoni. Il suo atteggiamento mi sembra sintomo di intelligenza e maturità“.