Biffoni: “Quando parla Commisso sono d’accordo a prescindere. Io vi invidio perchè intorno alla Fiorentina c’è sempre passione”

Il Sindaco di Prato, Matteo Biffoni è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina: “Quando sento parlare Commisso sono d’accordo a prescindere. Io vi invidiavo anche quando eravate arrabbiati con Della Valle, perchè intorno alla Fiorentina c’è sempre la passione, nel bene e nel male, mentre a Prato ormai ci hanno portato all’apatia. Non siamo più interessati alla nostra squadra di calcio, anche chi come me fin da piccolo andavo allo stadio e in trasferta”.

Una riflessione quella del primo cittadino laniero sul calcio che guarda anche alla situazione che si vive a Firenze. I Fiorentini sono innamorati della Fiorentina e questo è, ovunque, motivo d’invidia”.