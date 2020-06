Bigazzi: “Ci sono investimenti fermi a Firenze, tra questi anche quelli per lo Stadio”

Il nuovo Presidente di Confindustria Firenze, Maurizio Bigazzi è intervenuto dopo la sua elezione parlando delle opere ferme in città, tra cui il nuovo stadio. Nella sua relazione all’assemblea ha rilevato come a Firenze: “in un momento così difficile, ci sono investimenti fermi per oltre un miliardo e mezzo; risorse messe sul tavolo – alcune da anni – da imprese anche del territorio”. Ed ha aggiunto: “Mi riferisco – ha detto – alla Stazione dell’Alta Velocità; alla pista di Peretola; al nuovo stadio. Ma potrei parlare anche della terza corsia della A11; della Fortezza da Basso; di tutte quelle opere congelate da anni, alcune da decenni”.

Nella squadra di lavoro di Bigazzi c’è anche Roberto Naldi, Amministratore Delegato di Toscana Aeroporti, contrario all’ipotesi dello Stadio a Campi.