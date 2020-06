Bigazzi: “Piano tra Comune e Fiorentina per realizzare cittadella sportiva a Campo di Marte, in ballo ci sono soldi veri. Club viola testimonial di Firenze”

Il neo presidente di Confindustria Firenze, Maurizio Bigazzi, si aspetta “coraggio da Firenze, anche dalla politica, alla quale tocca il compito della pianificazione”. Ne parla in un’intervista rilasciata a Il Foglio. Per rilanciare la città ci sono a suo giudizio tre opere da completare: “Lo sviluppo dell’aeroporto, che è fatto per il turismo ma anche per il business, di cui si parla da decenni; la Tav, che va finita; lo stadio, per il quale va predisposto un piano pubblico-privato al quale lavorino Comune e Fiorentina per realizzare una cittadella sportiva a Campo di Marte. Il pubblico deve fare la sua parte, ma non per cercare mecenati. Non si può pensare che il presidente della Fiorentina dia i soldi a babbo morto. Deve avere un ritorno economico, com’è normale che sia. Per questo intorno allo stadio servono alberghi, ristoranti. Il modello è quello dello stadio della Juventus. La Fiorentina può essere una testimonial anche per Firenze. Aeroporto, Ferrovie e Fiorentina sono tre soci di Confindustria. In totale hanno in cantiere opere per 2 miliardi. Sono soldi veri, che fanno crescere il pil, non chiacchiere o decreti. Sono occasioni da non farsi sfuggire. L’alternativa è che a lungo andare rimangano i ruderi delle opere incompiute”.

