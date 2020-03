Bigica: “I ragazzi hanno fatto una bellissima partita, potevamo segnare di più. Preoccupato per l’infortunio di Pierozzi”

Ai canali ufficiali della Fiorentina ha parlato l’allenatore della Primavera viola Emiliano Bigica nel post partita di Fiorentina-Napoli, vinta dai gigliati per 2-1. Queste le sue parole sulla gara: “Ero preoccupato per la sosta forzata perché non sapevo come i ragazzi avrebbero potuto reagire. Avevo chiesto alla squadra di vedere la partita come una finale e abbiamo disputato un bellissimo match, anche se potevamo segnare di più. Dobbiamo migliorare in fase realizzativa. Sono preoccupato per l’infortunio di Pierozzi, spero di avere buone notizie nei prossimi giorni”.