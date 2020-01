Bigica ritrova Montiel e dà fiducia a Spalluto. In panchina si rivede Beloko: la formazione ufficiale della Primavera viola

Alle ore 11 al Bozzi la Fiorentina Primavera di Emiliano Bigica sfida la Sampdoria per cercare di risalire in classifica. Una novità importante per i ragazzi viola è il ritorno dal primo minuto di Cristobal ‘Tofol‘ Montiel. Il classe 2000 spagnolo era ormai fuori dalla quinta giornata di campionato, e la sua assenza si è fatta sentire parecchio. Oggi Montiel agirà nel tridente offensivo assieme a Koffi e a Spalluto, che nelle ultime apparizioni è stato tra i più positivi e ottiene la conferma nei titolari. A centrocampo giocheranno Fiorini, Hanuljak e Bianco, mentre la difesa da sinistra a destra sarà composta da Simonti, Dalle Mura, Dutu ed Edoardo Pierozzi. In porta fiducia a Brancolini, preferito a Chiorra. In panchina si rivede Beloko, appena rientrato dall’infruttuoso prestito al Gent.