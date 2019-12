Bigica: “Siamo i campioni in carica della Coppa Italia e dovevamo dimostrarlo. Vlahovic? Lui e Montiel devono molto alla Primavera”

L’allenatore della Fiorentina Emiliano Bigica ha parlato ai media presenti a margine della partita vinta contro il Genoa: “Siamo i campioni uscenti della Coppa Italia e l’ho sottolineato ai miei giocatori che sono stati encomiabili ed hanno fatto una partita incredibile. Quando c’è stato da soffrire non si sono mai disuniti e nel momento in cui abbiamo segnato nei minuti di recupero sentivo che l’inerzia della gara era dalla nostra parte. Complimenti a tutti, non sono sorpreso perché le prestazioni ci sono sempre state e finalmente stiamo venendo ripagati degli sforzi fatti. Cambi decisivi? A me gratifica che chi non giocava da tanto tempo, come Gelli e Fruck, si sia dato da fare quando chiamato in causa. Complimenti da questo punto di vista anche a Spalluto. Vlahovic? È molto legato a quest’ambiente, sa che i successi in prima squadra sono dovuti alle buone prestazioni che ha fatto in Primavera. Come lui lo ha capito anche Montiel. Mi hanno chiamato spesso loro per venire a giocare quando sapevano di non essere impiegati con i grandi. Questi ragazzi non possono non fare i calciatori. Spalluto? È un ragazzo che va preso come esempio positivo, si è sempre allenato bene, è sempre stato rispettoso. Sente questa maglia come una seconda pelle, ha avuto la possibilità di giocare e sta ripagando la mia fiducia: sono molto felice per lui e spero che gli altri suoi compagni abbiano l’umiltà necessaria per prenderlo da esempio”.