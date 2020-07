Bigica: “Vlahovic non si deve accontentare; non credo che le voci di mercato disturbino Chiesa. Dalle Mura farà strada, ha fame e l’umiltà giusta”

L’ex tecnico della Primavera della Fiorentina Emiliano Bigica ha parlato così a Lady Radio: “Vlahovic? Un 2000 che gioca così in Italia, ha già un bottino di tutto riguardo. Ma non si deve accontentare: ha le potenzialità per alzare l’ asticella. Se riesce a segnare due-tre gol da qui a fine stagione crescerebbero fiducia, autostima e fiducia di mercato. La Fiorentina, oltre a un potenziale tra le mani, avrebbe un giocatore sul quale ripartire già dall’anno prossimo. Chiesa? Ha bruciato le tappe, ora attraversa un periodo di appannamento. Non credo le voci lo disturbino, ma devono fargli da sprone: credo sia stato punto nell’orgoglio. In queste ultime partite ha l’obbligo, assieme ai suoi compagni, di togliersi da questa situazione. Dalle Mura è un ragazzo del 2002 che sono convinto farà strada: ha fame e l’umiltà giusta, oltre ad avere esperienza in campo internazionale visto che è sempre stato convocato sin dall’Under 15”.

