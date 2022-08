Biglietti per Twente-Fiorentina rivenduti anche a più di mille euro: la fiducia degli olandesi dopo il secondo tempo di Firenze

A Enschede non si parla d’altro da giovedì scorso. Il ritorno contro la Fiorentina è un’occasione unica per il Twente che sogna di ribaltare il risultato del 18 agosto. La passione a volte però si trasforma in follia, tanto da spendere cifre assurde per la propria squadra. E’ il caso del bagarinaggio dei biglietti per la sfida di dopodomani, raccontato da Leon ten Voorde , giornalista di Tubantia.

Il Grolsch Veste è esaurito per la partita dei play-off della Conference League. Tuttavia, c’è qualcosa da segnalare sulle modalità d’acquisto. I biglietti, infatti, sono rivenduti online anche per 1370 euro. Follia, dicono i tifosi di Enschede. “Forse non è legalmente possibile, ma dovresti negare l’accesso a queste persone allo stadio e non permetterle mai più”, dice ten Voorde.

Enschede sta già pensando alla partita di giovedì. La Fiorentina viene in visita al Twente e c’è fiducia in città. “Questa ovviamente è motivata dal secondo tempo di Firenze, perché dopo il primo nessuno avrebbe dato un centesimo per il passaggio del turno del Twente”.