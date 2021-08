Biglietti singoli ed ex abbonati in posizione di privilegio, gli stadi si ripopolano. Ma la Fiorentina ancora deve prendere una decisione definitiva

Gli stadi cominciano a ripopolarsi dopo un anno e mezzo di vuoto pressoché assoluto. Ma come si stanno muovendo le società (compresa la Fiorentina) per la questione biglietti?

La Gazzetta dello Sport ha fatto una panoramica della situazione. Partendo dal pieno rispetto della normativa anti Covid-19, si va generalmente verso l’esclusiva vendita di biglietti per gare singole, eventualmente con una prelazione riservata ai vecchi abbonati della stagione 2019-2020 (e relativi voucher).

Alcune società devono ancora prendere una decisione definitiva in materia, perché la prima gara in casa arriverà non prima della seconda di campionato, nell’ultimo weekend di agosto. È il caso ad esempio del Milan, della Fiorentina e del Genoa.