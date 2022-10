Bigon: “I fatti in Curva Nord mi hanno ricordato Fiorentina-Napoli dopo la morte di Ciro Esposito”

L’ex allenatore del Napoli, Albertino Bigon, intervenuto a Radio Anch’io Lo Sport su Radio Rai, quello che è accaduto sabato nella curva nerazzurra in Inter-Sampdoria: “La vicenda mi fa venire in mente quello che era accaduto in Fiorentina-Napoli di Coppa Italia. Successe un fatto simile e la Curva dei tifosi napoletani rischiò di far saltare la partita”.

Quel giorno è stato quello in cui fu ferito Ciro Esposito, tifoso azzurro che fu colpito da un’arma da fuoco e che morì dopo qualche giorno in ospedale. Questa volta a morire è stato Vittorio Boiocchi, il pluripregiudicato capo ultras dell’Inter.