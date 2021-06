Attualmente allenatore in Cina, il croato Slaven Bilic ha parlato di Fatih Terim, tecnico passato anche da Firenze e la cui esperienza è stata citata così: “Ha vinto la Coppa Uefa, ha allenato ai quarti di Champions League e guidato Fiorentina e Milan. I turchi non ne sono consapevoli. È quasi impossibile per un allenatore turco prendere il controllo di Milano. Mi tolgo il cappello davanti a lui. Fatih Terim è una leggenda”.