Binda a FN: “La Fiorentina ha fatto un salto di qualità: può ambire allo step successivo in Europa. Gli zero gol nelle ultime quattro partite mettono ancora più pepe alla sfida contro la Juve”

MILANO – Arrivano altre voci e opinioni dall’hotel ‘Gallia’ del calciomercato. Stavolta è il turno di Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta dello Sport, che ha parlato così del mercato viola a FiorentinaNews.com. Alla fine anche un parere sull’addio di Torreira, sentite:

“La squadra ha fatto un salto di qualità rispetto all’anno scorso: può tentare di arrivare in Europa League quest’anno. Italiano poi nella sua carriera si è sempre e solo migliorato, non ha mai fatto un anno peggiore del precedente. Serve avere pazienza e aspettare i nuovi innesti. Come con Jovic, che è un talento, ma va aspettato”.

E sulle quattro partite senza gol sentite come risponde: “Quale occasione migliore della gara con la Juventus per sbloccarsi. La partita più sentita a Firenze. La sconfitta di Udine metterà ancora più pepe alla sfida. Questi zero gol segnati sono un caso secondo me perché la squadra produce gioco e calcio. Deve solo finalizzare e avere pazienza”.

Infine un commento sulla partenza di Torreira: “Una vera sorpresa, era un giocatore cardine, non so per chi sia stato conveniente lasciarsi. La Fiorentina ha perso tasso tecnico ma anche il giocatore senza questa squadra non so se riuscirà ad esprimersi allo stesso modo”.