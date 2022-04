Biraghi: “Abbiamo avuto un calo fisiologico nel momento peggiore. Non c’è però tempo per piangere, dobbiamo ripartire da subito”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi dice la sua ai canali ufficiali della società sulla sconfitta incassata dai viola contro l’Udinese: “Dopo il loro due tiri che hanno fatto erano sul 2-0, siamo arrivati tantissime volte in area e la porta sembrava chiusa, non lo so… Abbiamo avuto le occasioni per riaprirla ad inizio secondo tempo. Se la riapri è tutta un’altra cosa, poi siamo andati sotto 4-0. Un risultato che fa male, ma non c’è tempo per piangere. Forse lo faremo stasera, domani dobbiamo partire.

Poi aggiunge: “Penso che nell’arco di una stagione tutte le squadre del mondo hanno un calo fisiologico. Purtroppo a noi è capitato nel momento peggiore, perché manca un mese e tutto è in risalto, e i tre punti sono più importanti che mai. C’è da rimboccarsi le maniche e ripartire da domani. Poi è vero che giochiamo sempre ogni tre giorni, ma quando lo si dice sembra di voler trovare una scusa, quindi non mi va di dirlo. Tante squadre giocano ogni tre giorni. Sappiamo che ci sono quattro partite difficili a partire da domenica, c’è da lavorare”