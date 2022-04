Biraghi: “Abbiamo preparato la partita in due giorni, stiamo aumentando il livello della squadra. Non avevamo l’obiettivo dell’Europa ma ora è normale guardare la classifica”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, autore dell’assist per il gol vittoria di Gonzalez contro l’Empoli, ha parlato così a fine gara a DAZN: “Il pubblico è importante, ci ha sempre sostenuto anche negli anni scorsi quando non era semplice. Dovevamo chiudere la partita prima, siamo tornati da poco con le Nazionali, l’abbiamo preparata in due giorni. Siamo contenti di aver conquistato tre punti”.

Sulla stagione sua e della Fiorentina afferma: “Sono contento della mia stagione. Dimostra che è aumentato il livello della squadra e anche del singolo”.

Sull’obiettivo Europa Biraghi dichiara: “Non abbiamo pressione, forse è questo il motivo per il quale siamo tranquilli. Non Non avevamo l’obiettivo iniziale di arrivare in Europa, poi è normale essere lì e guardare la classifica. Alla fine sapremo poi come sarà andata”.

E sulla mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali si esprime così: “Fa parte dello sport, bisogna ripartire, siamo professionisti. Dobbiamo farlo e cercare di centrare il prossimo obiettivo.