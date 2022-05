Biraghi: “Abbiamo sbagliato il primo match point, c’è poco da dire. Il Franchi ci darà qualcosa con la Juve”

Le parole del capitano Cristiano Biraghi anche in zona mista: “Abbiamo sbagliato il primo match point, è un peccato, complimenti alla Sampdoria e ci giochiamo tutto domenica. C’è poco da parlare sulla partita di oggi, abbiamo sbagliato sotto tutti i punti di visa, la Sampdoria ha fatto meglio di noi. Siamo contenti di giocare l’ultima in casa perché sappiamo che il ‘Franchi’ ci dà qualcosa in più”.