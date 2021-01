Biraghi: “Ci godiamo la vittoria anche se dovremmo fare un altro campionato per la squadra che siamo. Vlahovic sta facendo un gran lavoro”

In zona mista arriva il commento anche di Cristiano Biraghi, dopo la vittoria sul Cagliari: “Era una partita da vincere assolutamente, in qualsiasi modo altrimenti sarebbe diventato complicato. Non ci siamo tolti dai problemi e dobbiamo fare un altro campionato per la squadra che siamo ma oggi siamo contenti dei 3 punti. Quando giocano due squadre senza grandi risultati, la prima cosa che si chiede è atteggiamento anche se manca un po’ di qualità. Gol sfiorato? Potevo darla in mezzo a Dusan ma non l’ho visto e dobbiamo migliorare anche su questo perché se arrivano pochi gol non è solo colpa degli attaccanti. Anzi Dusan sta facendo un grande lavoro, ci aiuta. L’Inter? Non è una gara come le altre per me, stasera ci riposiamo e ci pensiamo da domani”.

