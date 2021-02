Biraghi: “Commisso ha capito l’importanza delle infrastrutture. E’ pronto a garantire un futuro radioso alla Fiorentina realizzando i progetti che ha in mente”

Domani ci sarà la posa della prima pietra per la costruzione del centro sportivo della Fiorentina. Un passaggio importante per la proprietà americana, ma anche a giudizio dei giocatori viola: “Sarà un centro sportivo tra i più belli d’Europa – spiega Cristiano Biraghi a La Gazzetta dello Sport – il presidente Commisso e la società stanno facendo un lavoro straordinario capendo l’importanza delle infrastrutture sia sul lato sportivo che economico. Sarebbe importante anche avere un nuovo stadio”.

Biraghi, in un certo senso, parla come Commisso e aggiunge sul numero uno gigliato: “Spero davvero riesca a realizzare i progetti che ha in mente, assicurerebbe un futuro radioso alla Fiorentina. Di lui mi ha colpito la grande empatia. Oltre all’attaccamento alla squadra, alla città ed ai tifosi”.