Biraghi: “Commisso porta entusiasmo. Sono disposto a rimanere per tanti anni. Quando le cose vanno male…”

Il terzino della Fiorentina, Cristiano Biraghi è intervenuto a Radio Toscana parlando della gara di ieri: “Perdere fa male, perdere così ancora di più. Abbiamo dimostrato che ce la siamo giocata contro la squadra più attrezzata del campionato”.

E sul cambiamento della squadra: “Essendo una piazza ambiziosa quando le cose vanno male c’è tanta negatività mentre quando vanno bene si guarda tutto in positivo. Noi dobbiamo mantenere l’equilibrio”

E su Commisso: “Ci fa piacere che sia tornato il presidente, quando è con noi porta entusiasmo.

Invece su Vlahovic: “Il futuro è dalla sua parte, deve continuare a lavorare con equilibrio tappandosi le orecchie e non ascoltare le critiche. A inizio anno quando non segnava si diceva che serviva un attaccante perché lui non andava bene, ora che ha segnato con continuità parlano tutti bene di lui. Le qualità per fare carriera le ha”

E su Ribery: “Giocare con giocatori così facilita il compito, basta dargli palla e attaccare la profondità e lui fa la giocata. Giocare con lui è uno stimolo”.

E sul futuro: “Per me Firenze è importante e sono disposto a rimanere per anni. L’unica squadra per cui sarei andato via, lo avevo detto anche l’anno scorso, era l’Inter. Per il resto sono contento di essere qui, possiamo far bene, stiamo costruendo qualcosa di importante e spero di dare il mio contributo per portare la Fiorentina dove merita di stare”.