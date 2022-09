Biraghi: “Creiamo tanto, ci manca poco per ottenere risultati. Abbiamo anche sfortuna”

Il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, è stato intervistato da Sky dopo il pareggio in Conference League: “Quando si prende gol è un problema di tutti non solo della difesa, dobbiamo solo continuare a lavorare con serenità”.

E ancora: “Facciamo buone prestazioni e creiamo tanto, manca poco per ottenere i risultati. Magari abbiamo anche un po’ di sfortuna, ma alla fine la ruota girerà. Calo fisico? No, abbiamo spinto anche dopo il loro pareggio, quindi non penso”.