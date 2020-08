Biraghi-Dalbert, proseguono i contatti tra Inter e Fiorentina: la volontà di Pradè

In questi giorni stanno proseguendo i contatti tra Fiorentina e Inter per decidere il futuro di Dalbert e Cristiano Biraghi. L’idea delle due società è quella di prolungare i prestiti dei due giocatori. La società di Rocco Commisso, da parte sua, avrebbe già manifestato all’entourage dell’ex Nizza la volontà di trattenerlo per un’altra stagione.

Secondo quanto riportato da fcinternews.it, nelle prossime ore dovrebbe andare in scena un incontro tra il procuratore di Biraghi e l’Inter per capire le intenzioni della società nerazzurra. Questo perché il laterale mancino sarebbe stato sondato dal Siviglia, ma la sua priorità sarebbe quella di tornare per un’altra stagione agli ordini di Conte.