Biraghi e Castrovilli non vedono il campo neanche in Bulgaria ma l’Italia vince ancora e rimane in testa al girone

Un po’ come da previsione, non c’è stato spazio neanche nel match in Bulgaria per i due giocatori viola Biraghi e Castrovilli, entrambi spettatori del secondo successo dell’Italia nel suo girone di qualificazione a Qatar 2022. La squadra azzurra ha vinto per 2-0, con un gol per tempo: vantaggio firmato da un rigore di Belotti al 43′, raddoppio all’84’ invece di Locatelli, con uno splendido destro a giro dal limite dell’area di rigore. Mercoledì il terzo e ultimo impegno sul campo della Lituania.