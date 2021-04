Biraghi e Castrovilli verso la panchina. L’attenzione particolare di Iachini per le palle inattive

Beppe Iachini è pronto a riabbracciare Giacomo Bonaventura, che tornerà in campo a Bologna dopo aver saltato per squalifica la partita contro la Juventus. A lasciargli il posto potrebbe essere Gaetano Castrovilli, anche se ancora non è niente di certo e il tecnico della Fiorentina deciderà tra oggi e domani.

L’altro dubbio di Iachini riguarda la fascia sinistra di centrocampo: Igor, tornato dal 1’ domenica, sta crescendo di condizione e per il momento è in vantaggio su Cristiano Biraghi. L’allenatore viola sta lavorando molto anche sui calci piazzati, dato che la Fiorentina è la squadra che ha subito più gol (20) da queste situazioni. E il Bologna ha segnato tre degli ultimi cinque gol da palla ferma. Infine, ancora lavoro differenziato per Kokorin e Borja Valero.