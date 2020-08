Biraghi e Conte distruggono lo Shakhtar e volano in finale di Europa League

L’Inter di Antonio Conte passeggia sullo Shakhtar Donetsk e vola in finale di Europa League.

Sono bastati pochi minuti per far capire quale sarebbe stato il leitmotiv della gara, Lautaro Martinez in grande forma e un controllo del gioco totale.

L’Inter raggiunge la prima finale di Europa League della sua storia grazie ad un 5-0 maturato con le reti di Lautaro al 19’, D’Ambrosio al 64’, sempre Lautaro dieci minuti più tardi e una doppietta di Lukaku sul finire di gara.

Poco meno di trenta minuti in campo per il giocatore della Fiorentina Biraghi, subentrato al 66’.