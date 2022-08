Biraghi e il Twente: un avversario dal significato speciale

Quella contro il Twente rappresenterà per molti giocatori della Fiorentina, mister Italiano compreso, l’esordio nelle coppe europee. Sono pochi i giocatori in grado di vantare un curriculum con esperienza internazionale, ma non mancano quelli che hanno già avuto modo di respirare l’atmosfera della grandi notti europee.

Uno di questi è il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi che ha giocato la Champions League nelle sue due esperienze con la maglia dell’Inter. Tra l’altro per Biraghi la partita contro il Twente avrà un sapore speciale.

Contro gli olandesi, infatti, nel novembre del 2010 Biraghi ha esordito in Champions League e la partita si concluse per 1-0 a favore dei nerazzurri. Una curiosità e una ricorrenza che può far sorridere i tifosi viola dato che ancora una volta contro il Twente Biraghi farà un esordio, con la maglia della Fiorentina, in Conference League. Insomma una ricorrenza che fa ben sperare con l’augurio che anche i Viola possano concludere la gara di questa sera con una vittoria.