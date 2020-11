Biraghi e Pezzella si dimenticano cosa vuol dire tenere le posizioni. Dragowski salva la faccia a Caceres ma non la Fiorentina dalla sconfitta

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Cesare Prandelli. Contro il Milan, purtroppo, per la retroguardia viola dobbiamo segnalare un’altra prestazione horror. Un vero peccato, visto che la squadra aveva iniziato bene prima di essere travolta dal micidiale uno-due rossonero.

In occasione del primo gol è Pulgar a perdersi la marcatura di Romagnoli, ma in generale tutto il reparto appare distratto sulla battuta del corner. E durante la gara non è l’unica occasione in cui i tiri dalla bandierina creano apprensione. Condividono le colpe invece Biraghi e Pezzella in occasione del primo rigore concesso al Milan. L’ex Inter non tiene bene la linea, mentre l’argentino sbaglia la posizione di partenza dovendo poi rincorrere l’avversario prima di stenderlo in area.

Sul secondo penalty rossonero, invece, a combinarla grossa è Caceres che prima si fa prendere cinque metri da Theo Hernandez e poi lo placca vistosamente. Fortuna che stavolta Dragowski riesce a intuire le intenzioni di Kessie, evitando il 3-0 che avrebbe significato game over già al 40esimo del primo tempo. Il portiere polacco, fosse solo per la gloria personale del rigore parato, è ancora una volta uno dei pochi a salvarsi. Insieme a lui ci mettiamo Milenkovic, che sostanzialmente non sbaglia nulla durante i novanta minuti.

Chiudiamo la nostra analisi con il giudizio sugli esterni. Quanto a Biraghi, di cui abbiamo già parlato nel commento al secondo gol del Milan, aggiungiamo che anche in fase offensiva non riesce a incidere eseguendo pochi cross e per giunta completamente sbagliati. Difficile invece dare un giudizio su Lirola, entrato nella ripresa quando la sua squadra, benché mancasse ancora mezzora, appare incapace anche solo di provare a riaprire la partita.