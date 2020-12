Biraghi e Venuti sprecano due occasioni d’oro, mentre Milenkovic ha sulla coscienza il gol del Sassuolo. Segnali di ripresa da Pezzella

Continua la rubrica di Fiorentinanews.com dedicata all’analisi della fase difensiva della Fiorentina, con un’attenzione particolare agli eventuali gol subiti dalla squadra di Cesare Prandelli.

Contro il Sassuolo la retroguardia viola è migliorata quasi nella sua totalità, parallelamente alla prestazione della squadra. A partire da capitan Pezzella che pur senza dover compiere grandi fatiche si dimostra sempre attento e preciso.

Non è un caso se dalle parti di Dragowski non arrivano grandi pericoli, nonostante la qualità offensiva del Sassuolo. Quando i neroverdi calciano in porta il polacco risponde presente, eccezion fatta per il gol di Traorè. L’ex Empoli lo infila senza lasciargli scampo, e nell’occasione le responsabilità sono tutte di Milenkovic che non segue l’inserimento dell’avversario lasciandolo scappare.

Gol a parte comunque il serbo sbaglia poco altro, a differenza di Caceres che invece sembra parecchio spaesato soprattutto nel primo tempo. Va meglio nella ripresa anche perchè il Sassuolo spinge meno, prima di lasciare il campo a Igor. L’ingresso del brasiliano è senz’altro positivo, caratterizzato da una grande serenità e da un paio di belle uscite palla al piede.

Chiudiamo con gli esterni e quindi con Venuti e Biraghi. Volenteroso il primo, ma è ancora troppo poco per incidere anche perché quando ne ha l’opportunità spreca tutto sparando il pallone in curva da ottima posizione. Nervoso e inconcludente invece Biraghi, che in avvio di gara si mangia un gol già fatto. Fondamentale nello scacchiere di Prandelli tanto da giocare anche se non al top della condizione, il suo apporto dovrà essere certamente maggiore per uscire da questa pericolosa situazione.