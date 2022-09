Biraghi: “Essere il capitano di una squadra che è tornata in Europa è motivo d’orgoglio. Abbiamo fatto un grande regalo ai nostri tifosi”

Quest’oggi il capitano della Fiorentina, Cristiano Biraghi, compie 30 anni (cifra tonda).

Intanto sul sito della Uefa, l’esterno sinistro viola ha detto: “Sono contento di essere il capitano di una squadra che dopo qualche anno è ritornata in Europa. Per me è un motivo d’orgoglio ma anche per tutta la squadra, per tutta la società e per la piazza”.

Poi ha aggiunto anche: “Abbiamo fatto un grande regalo ai tifosi che ci sono stati sempre vicino. Quindi per me è molto importante che sia successo”.

I viola esordiranno in Conference League giovedì 8 settembre contro i lettoni dell’RFS di Riga.