“Biraghi ha firmato il rinnovo con la Fiorentina”, un matrimonio molto lungo

Novità importanti in arrivo sul fronte contratti per la Fiorentina. Accordo raggiunto con Cristiano Biraghi che resterà in viola ancora a lungo.

“Cristiano Biraghi ha ha firmato il rinnovo con la Fiorentina fino al 2024. Nei prossimi giorni l’annuncio ufficiale” questo è quello che scrive sul proprio profilo Twitter, il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Nicolò Schira.

Pezzella, Milenkovic, Vlahovic e Castrovilli, con questi giocatori e coi rispettivi entourage, la Fiorentina parlerà prossimamente per vedere di trovare l’accordo per rinnovare anche i loro contratti.

