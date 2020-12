Biraghi: “I tifosi ci sono sempre stati vicini nonostante una classifica che non meritiamo. Per vincere qui serviva sfruttare ogni dettaglio”

In zona mista ha parlato anche Cristiano Biraghi, tra i migliori della sfida: “I nostri tifosi ci sono sempre stati vicini, nonostante la Fiorentina non meriti questa classifica. Vuol dire che c’è un grande legame tra noi e loro. La svolta? Dobbiamo lavorare, sicuramente è un risultato che può fare bene al morale, alla classifica. Ci godiamo qualche giorno di vacanza ma la testa deve rimanere ancorata al campionato, che avremo subito una partita fondamentale contro il Bologna. Siamo stati bravi a sfruttare la prima occasione, la partita si è messa in discesa e per vincere su questi campi bisogna essere bravi a curare ogni dettaglio e capitalizzare tutti gli episodi”.

0 0 vote Article Rating