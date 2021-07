Biraghi: “I tifosi hanno ragione: questo è l’anno zero. Non mi muovo da Firenze, faccio un appello a tutti”

MOENA – Al termine dell’allenamento mattutino, ha preso la parola in sala stampa il terzino sinistro della Fiorentina Cristiano Biraghi.

Queste le sue parole: “Siamo partiti bene, c’è grande entusiasmo. I tifosi l’hanno chiamato l’anno zero, penso sia il termine esatto. Italiano ha grande entusiasmo, ci ha portato idee nuove molto belle che ci fanno divertire. Poi è normale che saranno sempre i risultati a dire se stiamo lavorando bene. I presupposti per fare bene ci sono tutti. Ho avuto un piccolo problemino, ma niente di grave. Non mi muovo da Firenze, ho rinnovato nella passata stagione: ho avuto delle offerte, ma le ho declinate. E’ l’ora che mi prenda le mie responsabilità. Faccio un appello a tutti: l’importante è che si riparta da zero, anche con qualche incitamento in più quando ce n’è bisogno”.