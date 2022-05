Biraghi: “Il destino per arrivare in Europa è nelle nostre mani, vogliamo far avverare questo sogno. La coreografia dei tifosi è stata spettacolare”

Il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la vittoria per 2-0 contro la Roma. Per primo ha voluto celebrare i tifosi viola: “Oggi i tifosi sono stati fantastici come sempre. Dobbiamo ringraziarli, hanno fatto una coreografia spettacolare. Per noi sono importanti e si è visto”.

E sulla gara ha affermato: “Arrivavamo da troppe sconfitte, ci facevano tanto male, dovevamo reagire e ritengo che abbiamo fatto la partita migliore: non abbiamo preso subito gol, ne abbiam fatti due e questo è importante”.

Poi ha proseguito: “Qui è cambiato tanto dalla scorsa stagione, ma dobbiamo guardare il presente perché il passato è passato, il futuro verrà. Oggi abbiamo vinto, lunedì avremo un’altra opportunità e il destino per andare in Europa è ancora nelle nostre mani. Vogliamo far avverare un sogno a cui nessuno a inizio anno credeva perché non era l’obiettivo. Siamo lì, recuperiamo domani e poi ripartiamo subito”.