Biraghi: “Indossare la fascia di capitano per me è un onore perché rappresento la Fiorentina e Astori. Mi piace ricordarlo nelle mie esultanze e a fine gara con i tifosi”

L’attuale capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi ha ricordato Davide Astori nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa durante la diretta social della Fondazione Cure2Children “Davide è stato molto importante fin dai primi giorni del mio arrivo a Firenze, sia dentro che fuori dal campo, mi aiutò a cercare casa e la scuola delle bambine. Anche quando sono stato chiamato in nazionale c’era lui e il nostro rapporto si è stretto ancora di più. Era solare e positivo anche nei momenti complicati a livello sportivo. Lui era il più grande del nostro gruppo e lo chiamavamo fratellone perché ci aiutava sempre”.

E sulla fascia da capitano afferma: “Quest’anno indossare la fascia per me è un onore doppio perché oltre a rappresentare la squadra e Firenze rappresento anche Davide e quello che è stato. Mi piace ricordarlo nelle mie esultanze e a fine gara con i tifosi, questo perché c’è un legame tra noi e i tifosi in ricordo del nostro capitano. L’unico vero capitano è lui e lo sarà per sempre”.