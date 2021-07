Biraghi: “Io criticato perché calcio la palla addosso agli avversari? I numeri dicono che sono quello che crossa con la maggiore precisione in tutta la A. Nel mio futuro c’è solo la Fiorentina”

MOENA – Nel corso della conferenza stampa al termine dell’allenamento mattutino, il terzino sinistro della Fiorentina Cristiano Biraghi ha detto: “In Nazionale il percorso di Mancini va avanti da tre anni e tra noi giocatori ci conosciamo tutti. Qui alla Fiorentina sta a noi compattare il gruppo e di far capire cosa vuol dire stare a Firenze e giocare per questa maglia”.

Poi ha aggiunto: “La voglia è di fare sempre meglio e migliorarsi rispetto all’ultima stagione. L’anno scorso ho sbagliato diversi gol, devo essere più preciso. Sono stato criticato perché calcio la palla addosso agli avversari: sono il giocatore che ha fatto più cross in Serie A, ma anche quello con la percentuale di precisione più alta. Sono stato attaccato diverse volte, quindi è giusto che mi difenda. Vlahovic? Spero di fargli cento assist, ha tanta fame e voglia di migliorare e questo non è scontato per chi ha fatto 21 gol nell’ultima stagione”.

Sulla fascia da capitano: “Abbiamo German, è il nostro leader e finché c’è lui rimarrà il nostro capitano. La questione si affronterà se e quando andrà via. Ho intenzione di rispettare il mio contratto fino all’ultimo giorno e, perché, no di rinnovarlo. Nel mio futuro non vedo altro che la Fiorentina“.