Biraghi: “Italiano un martello, è molto simile a Conte. L’Europa non è un chiodo fisso: se non ci andiamo, nessuno parli di stagione fallimentare”

Davvero tanti gli argomenti toccati da Cristiano Biraghi, terzino sinistro e capitano della Fiorentina, nel corso dell’intervista a la Repubblica.

Ecco il suo giudizio su Italiano: “E’ molto preparato. In poco tempo ha già dato una idea di gioco ben precisa, si vede la sua mano. Caratterialmente è un martello. E’ molto esigente, alza sempre l’asticella. Conte, che ho avuto come allenatore, è il professore di questa filosofia. E’ ultra esigente con sé stesso e coi giocatori, l’ha reso uno dei migliori al mondo e anche dei più vincenti. Su questo aspetto Italiano è molto simile a Conte. Con il suo arrivo qualcosa è cambiato. E’ molto bello vedere una classifica così ma non è giusto parlare di obiettivo Europa: nel calcio dobbiamo costruire e noi lo stiamo facendo da appena due o tre mesi. Bisogna avere pazienza. Siamo sulla strada giusta e tutti noi sogniamo di centrare l’Europa già quest’anno ma non deve essere un chiodo fisso perché se poi non ci andiamo, nessuno deve parlare di stagione fallimentare”.